13 марта 2019
12 марта 2019

Силовики проверяют ЧП в ямальском аэропорту, где машина врезалась в самолет. ФОТО

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 18:25
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На месте происшествия уже работает следственная группаФото: пресс-служба Уральского управления СКР на транспорте

Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте организовали доследственную проверку по факту столкновения спецмашины с самолетом авиакомпании «Ямал» в аэропорту Ноябрьска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия уже работает следственная группа, которая проводит осмотр воздушного судна и транспортного средства, а также планирует опросить членов экипажа и водителя. «По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 14 марта перед вылетом рейса Ноябрьск — Уфа. Водитель специализированного автомобиля, который проводил противообледенительную обработку самолета, не справился с управлением и столкнулся с воздушным судном. В результате ЧП никто не пострадал.

Фото: пресс-служба Уральского управления СКР на транспорте
Фото: пресс-служба Уральского управления СКР на транспорте

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