Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте организовали доследственную проверку по факту столкновения спецмашины с самолетом авиакомпании «Ямал» в аэропорту Ноябрьска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На месте происшествия уже работает следственная группа, которая проводит осмотр воздушного судна и транспортного средства, а также планирует опросить членов экипажа и водителя. «По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел 14 марта перед вылетом рейса Ноябрьск — Уфа. Водитель специализированного автомобиля, который проводил противообледенительную обработку самолета, не справился с управлением и столкнулся с воздушным судном. В результате ЧП никто не пострадал.