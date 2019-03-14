Греф назвал главную проблему России

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 18:23
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Конкурс Лидеры России - финал. День второй. Сочи, греф герман
Греф посетил финал конкурса «Лидеры России»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главной проблемой России является отсутствие эффективной системы государственного управления. Такое мнение в ходе финального этапа конкурса «Лидеры России» высказал глава Сбербанка Герман Греф.

«Отсутствие эффективной системы государственного управления, это главное [проблемное явление в РФ]», — цитирует агентство Nation News Грефа. По словам банкира, если задача будет решена, то все остальные проблемы в стране будут преодолены автоматически. Так глава Сбербанка ответил на вопрос о трех главных проблемах России.

Финал конкурса «Лидеры России» стартовал 13 марта в Сочи и закончится 17 марта. Для участия в состязании заявки подали 227 тысяч человек. В этом году конкурс стал международным, заявки пришли из 68 стран, напоминает ТАСС.

Все финалисты главного кадрового конкурса страны получат образовательный грант на миллион рублей, а победители — возможность поработать с наставником из числа руководителей в сфере бизнеса и государственного управления. Конкурс «Лидеры России» является флагманом платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной некоммерческой организации.

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