Греф назвал главную проблему России

Главной проблемой России является отсутствие эффективной системы государственного управления. Такое мнение в ходе финального этапа конкурса «Лидеры России» высказал глава Сбербанка Герман Греф.
«Отсутствие эффективной системы государственного управления, это главное [проблемное явление в РФ]», — цитирует агентство Nation News Грефа. По словам банкира, если задача будет решена, то все остальные проблемы в стране будут преодолены автоматически. Так глава Сбербанка ответил на вопрос о трех главных проблемах России.
Финал конкурса «Лидеры России» стартовал 13 марта в Сочи и закончится 17 марта. Для участия в состязании заявки подали 227 тысяч человек. В этом году конкурс стал международным, заявки пришли из 68 стран, напоминает ТАСС.
Все финалисты главного кадрового конкурса страны получат образовательный грант на миллион рублей, а победители — возможность поработать с наставником из числа руководителей в сфере бизнеса и государственного управления. Конкурс «Лидеры России» является флагманом платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной некоммерческой организации.