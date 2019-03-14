В скандальном тюменском вузе подготовили почву для перевыборов ректора

Источник «URA.RU» считает, что выборы выиграет нынешний глава вуза Ирина Медведева Фото: Александр Константинов © URA.RU

В Тюменском государственном медицинском университете (ТюмГМУ) 14 марта состоялись выборы в ученый совет. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-центре вуза.

Насколько обновился состав ученого совета, пока неясно — о результатах выборов в ТюмГМУ пообещали сообщить позднее. Известно, что число членов ученого совета увеличилось с 43 до 45. Отметим, что все члены ученого совета, согласно положению университета, принимают участие в выборах ректора — кроме них главу вуза выбирают еще 55 преподавателей, сотрудников и студентов.

Срок полномочий нынешнего главы вуза Ирины Медведевой истек 26 января, но пока она исполняет обязанности руководителя ТюмГМУ. При этом дату выборов в университете до сих пор не называют. Источник «URA.RU» в вузе сообщает, что она неизвестна даже членам ученого совета. «Почему так затягивают, неизвестно. К тому же, всем понятно, что Медведева будет переизбрана», — отмечает инсайдер. Получить комментарий в Минздраве РФ (ведомство курирует работу вуза) пока не удалось, туда отправлен запрос.

Ранее ТюмГМУ оказался в центре скандала, после того как опальный преподаватель Марина Нечай обвинила ректора в подтасовке голосов на выборах главы кафедры. Она же объявила грядущие выборы ректора нелегитимными. В вузе обвинения отрицали, однако по заявлению Нечай в университет нагрянули сотрудники прокуратуры с проверкой. Сотрудники университета жаловались на действия силовиков генпрокурору РФ Юрию Чайке и полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову.

До этого ТюмГМУ неоднократно подвергался критике экс-губернатора Тюменской области Владимира Якушева за слабую подготовку кадров.