13 марта 2019
12 марта 2019

На Ямале рухнувшая вывеска заблокировала посетителей в аптеке. ФОТО

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 20:10
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По информации очевидцев, в аптеке оказались заблокированы посетители«Происшествия Ноябрьск», VK

В Ноябрьске вывеска на здании аптеки по улице Дзержинского, 19а рухнула и перегородила вход. Об этом сообщили пользователи в группе «Ноябрьск» социальной сети «ВКонтакте».

«Обрушилась вывеска магазина на Дзержинского. Очевидцы сообщают, что люди, которые находились внутри здания, не могли выйти», — говорится в публикации. Позже фотографии с места происшествия появились в других местных пабликах, некоторые снимки сделаны изнутри аптеки, где были заблокированы посетители.

Оперативный комментарий корреспонденту «URA.RU» у работников аптеки получить не удалось. Во время разговора с агентством сотрудница сообщила, что прокомментировать ситуацию может только начальство, которого нет на месте.

Фото: группа «Происшествия Ноябрьск», VK
Фото: группа «Происшествия Ноябрьск», VK

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