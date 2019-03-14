В Ноябрьске вывеска на здании аптеки по улице Дзержинского, 19а рухнула и перегородила вход. Об этом сообщили пользователи в группе «Ноябрьск» социальной сети «ВКонтакте».
«Обрушилась вывеска магазина на Дзержинского. Очевидцы сообщают, что люди, которые находились внутри здания, не могли выйти», — говорится в публикации. Позже фотографии с места происшествия появились в других местных пабликах, некоторые снимки сделаны изнутри аптеки, где были заблокированы посетители.
Оперативный комментарий корреспонденту «URA.RU» у работников аптеки получить не удалось. Во время разговора с агентством сотрудница сообщила, что прокомментировать ситуацию может только начальство, которого нет на месте.