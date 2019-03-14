13 марта 2019
12 марта 2019

На Ямале санитарка поглумилась над оторванным пальцем пациентки. ВИДЕО

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 21:10
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День донора на Соликамской, 6. Екатеринбург, медосмотр, кровь на анализ, забор крови из пальца
Девушка потеряла палец в бассейнеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Санитарка одной из больниц Надыма поглумилась над пациенткой, у которой оторвался палец. На видео, опубликованном в Интернете, медработник демонстрирует оторванный палец девушки и недоумевает от ситуации, в которой пациентка могла потерять палец.

«Как это можно было так обкуриться, чтобы оторвать себе палец», — говорит медработница на видео. Позднее санитарка отправила ролик своим знакомым, спустя время видео дошло до руководства медучреждения. После шокирующего видео женщина была уволена из больницы, сообщает «Вести Ямал».

Несчастный случай, в результате которого девушка потеряла палец, произошел в бассейне. Девушка упала, зацепилась за решетку так, что у нее оторвало палец. Она сразу обратилась за помощью в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Однако пришить обратно палец врачам не удалось.

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