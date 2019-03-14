Автомобили встали в многокилометровую пробку возле Камышлова Фото: Александр Елизаров © URA.RU

На трассе Екатеринбург-Тюмень вечером 14 марта произошел транспортный коллапс. Как сообщают читатели «URA.RU», многокилометровая пробка образовалась неподалеку от города Камышлов. Причиной коллапса стал сильный снегопад, настигший уральские регионы.

«Люди не могут проехать на машинах. Большегрузы не могут подняться на горку. Все машины просто стоят. Погодные условия плохие, на трассе много перекрытых участков», — рассказывают читатели агенства.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, на трассе действительно затруднено движение, но автомобили все же движутся. Несколько транспортных средств съехали с проезжей части. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые организовали реверсивное движение по трассе.

Свердловская ГИБДД отмечает, что за прошедшие сутки на территории области ввиду неблагоприятных погодных условий зарегистрировано более 200 ДТП, в которых восемь человек получили травмы.