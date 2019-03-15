14 марта 2019

Власти Аргентины раскрыли загадочную гибель подлодки

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 00:48
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Подводную лодку San Juan искали целый годФото: Википедия

Аргентинская подводная лодка San Juan затонула из-за взрыва. С заявление о причинах гибели подлодки выступил командующий ВМС Аргентины контр-адмирал Давид Бурден.

Эксперты выяснили, что в аккумуляторные баки попала вода, что вызвало короткое замыкание, а затем взрыв на субмарине, пишет RT.

По словам Бурдена, субмарина San Juan вышла в плавание в хорошем состоянии.

Подлодка перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года, на пути с военно-морской базы Ушуайя в город Мар-дель-Плата, напоминает информагентство Nation News.Обнаружили ее лишь спустя год. Тогда были опубликованы и снимки затонувшей субмарины. Судя по кадрам, корпус субмарины сильно пострадал. На борту субмарины находились 44 члена экипажа, все они погибли.

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