Рогозин: в Роскосмосе придумали новое имя для корабля «Федерация»

Глава госкорпорации уверен, что космический корабли не должен называться «как девочка» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перспективному космическому кораблю, в данный момент известному как «Федерация», уже придумали новое название. Об этом заявил журналистам генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

«Придумали уже», — так в ходе пресс-конференции по итогам стыковки транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-12» с МКС Рогозин ответил на вопрос о переименовании космического корабля. При этом разглашать новое имя «Федерации» глава Роскосмоса отказался, пишет деловая газета «Взгляд».

Кроме того, по словам Рогозина, с НАСА достигнуто принципиальное соглашение о полетах международных экипажей на МКС. В доставке космонавтов и экипажей будут задействованы не только российские, но и американские пилотируемые корабли.

Ранее Рогозин заявил, что название космического корабля «Федерация» необходимо поменять, напоминает «Национальная служба новостей». По словам главы Роскосмоса, корабль «не должен называться, как девочка».

Слова руководителя Роскорпорации стали поводом для его обвинений в сексизме. В социальных сетях идею Рогозина не только раскритиковали, но и посмеялись над ней.