Два уральских региона стали худшими в экологическом рейтинге по итогам зимы

Общественная организация «Зеленый патруль» составила экологический рейтинг регионов России по итогам зимы 2018—2019 годов. Челябинская и Свердловская области оказались в числе худших.
«Регионами с самой плохой экологической обстановкой этой зимой стали Свердловская, Челябинская и Иркутская области», — пишет RT. В десятку аутсайдеров также попали Брянская, Московская и Оренбургская области, а также Красноярский край и Якутия. Лидерами экологического рейтинга стали Тамбовская область, Алтайский край и республика Алтай. На четвертом и пятом месте — Белгородская область и Москва. Причем столица улучшила свою позицию, поднявшись на три строчки по сравнению с осенью прошлого года.
Ранее стало известно, что Росприроднадзор проведет мониторинг в 15 городах страны с неблагоприятной экологической обстановкой. В их числе оказались Челябинск, Магнитогорск, Нижний Тагил и Асбест.