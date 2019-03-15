Два уральских региона стали худшими в экологическом рейтинге по итогам зимы

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 10:48
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Боинг-777 в Челябинском аэропорту. Челябинск, экология, трубы дымят
Челябинская и Свердловская области показали худшие результатыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Общественная организация «Зеленый патруль» составила экологический рейтинг регионов России по итогам зимы 2018—2019 годов. Челябинская и Свердловская области оказались в числе худших.

«Регионами с самой плохой экологической обстановкой этой зимой стали Свердловская, Челябинская и Иркутская области», — пишет RT. В десятку аутсайдеров также попали Брянская, Московская и Оренбургская области, а также Красноярский край и Якутия. Лидерами экологического рейтинга стали Тамбовская область, Алтайский край и республика Алтай. На четвертом и пятом месте — Белгородская область и Москва. Причем столица улучшила свою позицию, поднявшись на три строчки по сравнению с осенью прошлого года.

Ранее стало известно, что Росприроднадзор проведет мониторинг в 15 городах страны с неблагоприятной экологической обстановкой. В их числе оказались Челябинск, Магнитогорск, Нижний Тагил и Асбест.

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