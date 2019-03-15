СМИ сообщили о пьяной выходке Баскова и Киркорова в Узбекистане. ВИДЕО

Кирилл Егоров
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15 марта 2019 в 12:13
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Открытая лицензия от 07.10.2016. Филипп Киркоров, киркоров филипп
Звезды устроили пьяный дебош в лимузинеФото: wikipedia.org

Популярные российские артисты Филипп Киркоров и Николай Басков устроили дебош в аэропорту Ташкента. Пьяные певцы кривлялись на камеру и требовали подарить им «узбекистанский» лимузин.

Киркоров и Басков прибыли в Узбекистан, чтобы выступить на открытии ледового дворца «Хумо Арена». «Певцы, вышедшие на трап, сразу же начали „клоунаду“, не скрывая своего пьяного и неадекватного состояния», — утверждает издание VladTime. Российские артисты якобы были настолько пьяны, что стали вести себя вызывающе. «Салам алейкум, Ташкент», — кричали Киркоров с Басковым, очевидно имитируя своеобразный акцент. Также Киркоров пошутил по поводу лимузина, который подали гостям. «Мы в лимузине, узбекистанском, красивом», — шутил певец. На что Басков предположил, что когда-нибудь может подарить коллеге такой же.

Издание уточняет, что многим подписчикам Киркорова и Баскова не понравилась подобная выходка артистов. В комментариях уже бывшие поклонники артистов называли их «животными», «синяками» и «позорниками». Многие даже отписались от страниц своих кумиров в Instagram.

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