Популярные российские артисты Филипп Киркоров и Николай Басков устроили дебош в аэропорту Ташкента. Пьяные певцы кривлялись на камеру и требовали подарить им «узбекистанский» лимузин.
Киркоров и Басков прибыли в Узбекистан, чтобы выступить на открытии ледового дворца «Хумо Арена». «Певцы, вышедшие на трап, сразу же начали „клоунаду“, не скрывая своего пьяного и неадекватного состояния», — утверждает издание VladTime. Российские артисты якобы были настолько пьяны, что стали вести себя вызывающе. «Салам алейкум, Ташкент», — кричали Киркоров с Басковым, очевидно имитируя своеобразный акцент. Также Киркоров пошутил по поводу лимузина, который подали гостям. «Мы в лимузине, узбекистанском, красивом», — шутил певец. На что Басков предположил, что когда-нибудь может подарить коллеге такой же.
Издание уточняет, что многим подписчикам Киркорова и Баскова не понравилась подобная выходка артистов. В комментариях уже бывшие поклонники артистов называли их «животными», «синяками» и «позорниками». Многие даже отписались от страниц своих кумиров в Instagram.