Украину предупредили о санкциях за отказ от участия в Евровидении

Украину ждут санкции за отказ национального вещателя от участия в ежегодном музыкальном конкурсе «Евровидение — 2019». По словам представителя Европейского вещательного союза Дэвида Гудмана, решение о наказании будет приниматься после того, как завершится конкурс в Тель-Авиве.
«Решение, касающееся ухода Национальной общественной телерадиокомпании Украины, будет принято после события», — приводит слова Гудмана сайт «Утро.ру». Какие именно санкции последуют для Киева, будет решать руководящий орган «Евровидения».
Ранее победительница украинского национального этапа — певица Maruv (Анна Корсун) — отказалась представлять страну на международном конкурсе. Национальный вещатель попытался навязать исполнительнице контракт, по которому она не смогла бы выступать с гастролями в России. Сама Maruv позже рассказала, что будет болеть за российского участника «Евровидения» Сергея Лазарева, напоминает «Национальная служба новостей».