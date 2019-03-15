Поклонники грозят скупить все номера журнала с новой обложкой ФОТО: Фото профиля viki_odintcova@instagram

Модель из Прикамья Виктория Одинцова появилась на обложке журнала Maxim. Фото 25-летней красавицы в прозрачном белье украсит апрельский номер издания.

«Привет, Maxim», — подписала снимок Одинцова. Менее чем за сутки публикация в Instagram набрала 143 тысячи лайков. В комментариях поклонники отметили, что снимок сделан со вкусом и без пошлости: «Как всегда, высочайшее качество. Сексуальность без пошлости», «Обложка огонь, Одинцова тоже! Беру номер», «Красиво, но, раз уж белье прозрачное, зачем ретушь?» «Богиня, все натуральное», «Наконец-то Максим снимает реально красивых». Нашлись те, кто кому появление Одинцовой на обложке не понравилось: «Просто красивая девушка из „Инстаграма“, но не Ирина Шейк или Наталья Водянова», — заявил один из подписчиков.

Виктория Одинцова — российская модель. Девушка родилась в 1993 году в Соликамске. В данный момент она проживает в Санкт-Петербурге. За аккаунтом модели в Instagram следят почти 5 миллионов подписчиков.