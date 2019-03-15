В Прикамье пенсионерка скончалась в больнице, пока врачи «сидели в коридоре и жаловались на ее храп»

По словам врачей, женщина скончалась от пневмонии. В морге констатировали смерть от инсульта Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Пермском крае 71-летняя пенсионерка скончалась 9 марта в больнице из-за того, что врачи к ней «не подходили, а только сидели в коридоре и жаловались на бабушкин храп». Об этом сообщили родственницы пенсионерки из села Юрла. Женщины предполагают, что медики могли бездействовать, потому что отмечали Международный женский день.

«Люди, которые лежали с бабушкой в одной палате рассказали нам, что за ночь к ней ни разу не подошли врачи. Они сидели в коридоре и жаловались, на бабушкин храп, а может нужно было лечить человека», — приводит слова внучки погибшей портал «В курсе.ру». Родственницы рассказали, что 8 марта пенсионерку увезли в районную больницу с температурой под 40 градусов и невнятной речью. Сначала пожилую женщину не могли принять, так как свободных коек не было. По словам внучки погибшей, они ждали два часа, однако, когда зашли в палату, почти все кровати были свободны.

Соседи по палате рассказали родственницам пенсионерки, что всю ночь слышали громкий храп. Когда под утро в палате стало тихо, пациенты позвали врачей. По словам внучки, врачи сообщили, что пожилая женщина скончалась от пневмонии, однако в морге причиной смерти назвали инсульт.

В Юрлинской районной больнице «URA.RU» посоветовали обратиться за комментарием в больницу Коми-Пермяцкого округа, где в свою очередь не соединили с главврачом и порекомендовали позвонить в понедельник.

По данным портала, в ту же ночь с 8 на 9 марта в отделении скончалась еще одна пенсионерка. Соседи по палате утверждают, что за всю ночь к ней ни разу не подошли врачи. Родственницы двух скончавшихся в больнице пожилых женщин обратились в полицию с требованием проверить работу врачей. Также они планируют подавать заявление в прокуратуру.