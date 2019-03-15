Москвич с криками «Вставай!» облил маслом Мавзолей Ленина

Мавзолей не пострадал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве мужчина полил Мавзолей с телом Владимира Ленина оливковым маслом и попытался поджечь здание. Вандала задержала полиция.

Инцидент произошел накануне вечером на Красной площади, пишет РИА «Новости». 37-летний москвич достал из пакета оливковое масло, начал поливать здание и кричать: «Вставай!» Затем мужчина попытался поджечь пролитое масло. Однако ущерб Мавзолею, который в данный момент закрыт на профилактику, он нанести не успел.

Прибывшие полицейские задержали нарушителя. Объяснить свои действия он не смог. Врачи установили, что москвич страдает расстройством личности, уточняет телеканал 360.