Курганцам стали реже отключать воду из-за аварий

В Кургане количество аварий на водопроводе за прошедшие пять лет сократилось почти вдвое. Такие данные озвучили на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников бытового обслуживания населения и ЖКХ, сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Водного Союза».
«За последние пять лет количество аварийных ситуаций в Кургане снизилось практически в два раза, и эта динамика сохраняется в текущем году. В последние два года активно ведутся работы по капитальному ремонту ветхих коммуникаций, в том числе и на средства городской субсидии», — уточняют в ресурсоснабжающей организации. По собственным данным компании, в 2014 году произошло 867 аварий на водопроводе, а к 2018 году их число сократилось до 561. В настоящее время каждую третью такую аварию удается устранить без отключения потребителей.
Лучшим работникам «Водного Союза» вручили почетные грамоты и другие награды от руководства города. «Здесь собрались люди, которые отвечают за водоснабжение и водоотведение в Кургане, Куртамыше и Варгашах. Своим самоотверженным трудом вы поддерживаете эти системы в рабочем состоянии», — заявил руководитель «Водного Союза» Владимир Овсянников.
Эффективную работу предприятия отметили депутаты городской думы Юрий Истомин и Борис Кошмар, сообщили в пресс-службе мэрии. «Ваш коллектив не только хорош в работе, он также имеет достижения в культурной и спортивной жизни, активно участвует в профсоюзной деятельности», — заявил Кошмар в приветственной речи.