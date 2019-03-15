14 марта 2019
13 марта 2019

Курганцам стали реже отключать воду из-за аварий

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 17:59
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Виды Кургана, ремонт дорог, раскопки, перекресток ленина гоголя
В городе стало меньше коммунальных аварий на водопроводеФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане количество аварий на водопроводе за прошедшие пять лет сократилось почти вдвое. Такие данные озвучили на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников бытового обслуживания населения и ЖКХ, сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Водного Союза».

«За последние пять лет количество аварийных ситуаций в Кургане снизилось практически в два раза, и эта динамика сохраняется в текущем году. В последние два года активно ведутся работы по капитальному ремонту ветхих коммуникаций, в том числе и на средства городской субсидии», — уточняют в ресурсоснабжающей организации. По собственным данным компании, в 2014 году произошло 867 аварий на водопроводе, а к 2018 году их число сократилось до 561. В настоящее время каждую третью такую аварию удается устранить без отключения потребителей.

На празднике чествовали лучших работников «Водного Союза»
Фото: пресс-служба «Водного Союза»

Лучшим работникам «Водного Союза» вручили почетные грамоты и другие награды от руководства города. «Здесь собрались люди, которые отвечают за водоснабжение и водоотведение в Кургане, Куртамыше и Варгашах. Своим самоотверженным трудом вы поддерживаете эти системы в рабочем состоянии», — заявил руководитель «Водного Союза» Владимир Овсянников.

Эффективную работу предприятия отметили депутаты городской думы Юрий Истомин и Борис Кошмар, сообщили в пресс-службе мэрии. «Ваш коллектив не только хорош в работе, он также имеет достижения в культурной и спортивной жизни, активно участвует в профсоюзной деятельности», — заявил Кошмар в приветственной речи.

Борис Кошмар заявил об эффективной работе «Водного Союза»
Фото: пресс-служба администрации Кургана

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