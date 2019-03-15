Симоньян призналась, что боялась увидеть в финале главного кадрового конкурса страны

Заключительный этап конкурса управленцев начался в Сочи 13 марта Фото: Минобороны РФ

Главный редактор RT Маргарита Симоньян впечатлена финалистами конкурса управленцев «Лидеры России». Она заявила, что в конкурсе участвуют «пассионарные, честные, умные, точные люди», которые вдохновляют. При этом она призналась, что ожидала «более формалистский подход» руководителей среднего бизнеса из регионов и региональных чиновников среднего звена.

Она полагала, что финалисты будут «отобраны по принципам, которые не очень понятны». «Я боялась, что вдруг это будет так. Но это абсолютно не так. Люди, которых я здесь увидела, сказать, что они воодушевляют — ничего не сказать! — приводит слова Симоньян деловая газета „Взгляд“. — Я очень рада, что мои дети будут расти в стране, где у нас такие люди из самых разных регионов».

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной некоммерческой организации. По результатом полуфиналов, которые прошли в январе и феврале, были определены 300 финалистов. Заключительный этап начался в Сочи 13 марта и продлится до 17 числа этого же месяца. Финалисты получит грант на миллион рублей. А победители смогут поработать с наставником из числа руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.

Ранее «URA.RU» сообщало, что, по словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, главный кадровый конкурс страны «Лидеры России» станет «хорошим лекарством от утечки мозгов». Такое заявление она объяснила ростом внимания к проекту и участием в нем представителей из зарубежных стран. Напомним, что на участие в конкурсе было подано более 227 тысяч заявок от руководителей со всей России и из 68 иностранных государств.