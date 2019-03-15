Украина не получила деньги от победы «Нафтогаза» в деле против «Газпрома»

Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить 2,6 миллиарда долларов Фото: media.gazprom-neft.ru

Средства, которые Стокгольмский арбитраж присудил Украине после победы «Нафтогаза» в споре с «Газпромом», не поступили в бюджет страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выступления в Верховной раде, где обсуждался вопрос премий руководству компании.

«Если речь идет о том, чтобы премия была выплачена дополнительно за Стокгольм, то я хочу посмотреть на средства по Стокгольму на счетах государственного казначейства. Таких денег пока не поступало», — приводит слова украинского политика РИА «Новости». Премьер отметил, что раз деньги не поступили, то и премий не будет.

Ранее «URA.RU» сообщало, что «Нафтогаз» начал взыскивать с российского «Газпрома» 2,6 миллиарда долларов за недопоставку газа по транзиту. Решение об аресте активов российской компании вынес Стокгольмский арбитраж. Напомним, что украинская газовая компания подал иск против «Газпрома» из-за «захвата газовой монополии Украины в Крыму».