Бойцы Росгвардии проводят масштабную спецоперацию в элитном квартале Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга в районе элитного клубного дома «Тихвин» проходит масштабная спецоперация. Сотрудники ГИБДД перекрыли улицу Радищева (на пересечении улиц Хохрякова и Сакко и Ванцетти), после чего туда подъехали две машины ОМОН. Как выяснило «URA.RU», силовики ищут в ночных заведениях наркоторговцев.
Как пояснил агентству руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых, сейчас в уральской столице и на территории Свердловской области проходит первый этап широкомасштабной профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Она направлена на выявление и задержание лиц, которые могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков. «Тщательной проверке подвергаются и различного рода увеселительные заведения, работающие в ночном режиме», — заявил Горелых.
Одними из первых под внимание силовиков попали клубы «Синий жук» (находится напротив «Тихвина»), «Чивас», а также еще несколько заведений. По данным E1, сотрудники ГИБДД, перекрывшие движение по улице Радищева, останавливают посетителей, которые пытаются уехать. Внутри заведений работают бойцы Росгвардии, сыщики городского подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и кинологи с собаками.
«Прошу граждан и гостей города отнестись с пониманием к деятельности силовиков. Законопослушным людям волноваться и переживать нет никаких оснований. Об итогах сегодняшнего ночного рейда говорить пока рано, поскольку он еще не завершен. Внезапным визитам правоохранителей могут подвергнуться и другие заведения, если по этим адресам поступят сигналы от граждан», — добавил глава пресс-службы регионального УМВД.