15 марта 2019

Бойцы Росгвардии проводят масштабную спецоперацию в элитном квартале Екатеринбурга

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
16 марта 2019 в 00:24
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Парад, посвященный Дню Победы. Курган, омон
В ночные заведения Екатеринбурга нагрянула РосгвардияФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В центре Екатеринбурга в районе элитного клубного дома «Тихвин» проходит масштабная спецоперация. Сотрудники ГИБДД перекрыли улицу Радищева (на пересечении улиц Хохрякова и Сакко и Ванцетти), после чего туда подъехали две машины ОМОН. Как выяснило «URA.RU», силовики ищут в ночных заведениях наркоторговцев.

Как пояснил агентству руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых, сейчас в уральской столице и на территории Свердловской области проходит первый этап широкомасштабной профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Она направлена на выявление и задержание лиц, которые могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков. «Тщательной проверке подвергаются и различного рода увеселительные заведения, работающие в ночном режиме», — заявил Горелых.

Кинологи с собаками проверяют ночные заведения Екатеринбурга. В спецоперации также участвуют бойцы Росгвардии
Фото: E1.ru

Одними из первых под внимание силовиков попали клубы «Синий жук» (находится напротив «Тихвина»), «Чивас», а также еще несколько заведений. По данным E1, сотрудники ГИБДД, перекрывшие движение по улице Радищева, останавливают посетителей, которые пытаются уехать. Внутри заведений работают бойцы Росгвардии, сыщики городского подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и кинологи с собаками.

«Прошу граждан и гостей города отнестись с пониманием к деятельности силовиков. Законопослушным людям волноваться и переживать нет никаких оснований. Об итогах сегодняшнего ночного рейда говорить пока рано, поскольку он еще не завершен. Внезапным визитам правоохранителей могут подвергнуться и другие заведения, если по этим адресам поступят сигналы от граждан», — добавил глава пресс-службы регионального УМВД.

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