Гадалка нашла общее у попавшей в больницу Началовой и скончавшейся от рака Фриске

Судьбы двух певиц оказались очень похожи Фото: Личная страница Юлии Началовой в Instagram

Ясновидящая нашла много общего у судьб известных российских певиц Жанны Фриске, умершей в 2015 году от рака, и Юлии Началовой, которая сейчас находится в коме. Гадалка назвала артисток «светлыми красавицами», у которых всегда было много завистников.

Интересные подробности жизни Началовой изданию «Дни.ру» рассказала ясновидящая Галина Янко. «Вокруг нее было много завистников, как и у Жанны Фриске», — заметила гадалка. Она отметила, что судьба Началовой — быть долгожительницей, но ей могут помешать недоброжелатели. «У нее было слишком много врагов, причем с самого детства. А еще Юля очень доверчивая», — рассказала Янко.

Гадалка предположила, что проблемы со здоровьем у Началовой начались из-за супруга и его романов на стороне. «Его любовницы завидовали Юле, желали ей зла, ходили к магам. Все это накопилось», — объяснила ясновидящая. Она добавила, что у Началовой «сильный ангел хранитель», но не смогла пообещать, что он поможет певице справиться с болезнью. «Не хочу говорить страшные вещи, но сейчас действительно решается ее судьба», — резюмировала ясновидящая.

Юлия Началова была госпитализирована в тяжелом состоянии в понедельник, 11 марта. Певицу ввели в состояние искусственной комы, а затем у артистки отказали почки. И только 15 марта врачи озвучили тяжелый диагноз Началовой.