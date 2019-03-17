15 марта 2019
14 марта 2019

Жители исчезнувшего района Тюменской области выберут себе депутатов

Иван Чупров
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 07:50
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В Голышманово впервые выберут думу городского округаФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Выборы в первый созыв думы Голышмановского городского округа Тюменской области впервые состоятся 17 марта. Новое муниципальное образование появилось на карте региона в сентябре 2018 года вместо Голышмановского района.

«За 20 депутатских кресел поспорят 82 кандидата: 20 единороссов, 13 членов КПРФ, 20 либерал-демократов и 29 самовыдвиженцев», — сообщили «URA.RU» в региональной избирательной комиссии,.

Сегодня же состоятся довыборы в городскую думу Ишима. Здесь единоросс Александр Селюгин поборется за место депутата с членом ЛДПР Екатериной Чевтайкиной.

Избирательные участки в Голышмановском округе и Ишиме откроются в восемь утра, голосование продлится до 22 часов. «URA.RU» будет следить за развитием событий.

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