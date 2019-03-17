Жители исчезнувшего района Тюменской области выберут себе депутатов

Выборы в первый созыв думы Голышмановского городского округа Тюменской области впервые состоятся 17 марта. Новое муниципальное образование появилось на карте региона в сентябре 2018 года вместо Голышмановского района.
«За 20 депутатских кресел поспорят 82 кандидата: 20 единороссов, 13 членов КПРФ, 20 либерал-демократов и 29 самовыдвиженцев», — сообщили «URA.RU» в региональной избирательной комиссии,.
Сегодня же состоятся довыборы в городскую думу Ишима. Здесь единоросс Александр Селюгин поборется за место депутата с членом ЛДПР Екатериной Чевтайкиной.
Избирательные участки в Голышмановском округе и Ишиме откроются в восемь утра, голосование продлится до 22 часов. «URA.RU» будет следить за развитием событий.