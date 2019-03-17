Эксперты извлекли и приступили к изучению бортового самописца разбившегося Boeing 737 MAX в Эфиопии. Извлечением самописцев занимались сотрудники Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (ВЕА).
«Данные, содержащиеся в бортовом самописце, были успешно загружены BEA и переданы эфиопской следственной группе», — цитирует RT специалистов BEA.
Как пишет РБК со ссылкой на американские СМИ, перед тем как самолет потерпел катастрофу пилот жаловался диспетчеру на слишком большую скорость.
Пилот, в частности, запрашивал у диспетчера разрешение подняться на 4,27 тысяч километров, при этом скорость самолета приблизилась к 643,6 км/ч, тогда как средняя скорость лайнера составляет 370,4 км/ч. По словам специалистов, пилоты просят разрешение подняться, когда у них возникают проблемы у земной поверхности. Таким образом они рассчитывают получить запас для маневра и избежать приближения к труднопроходимой местности
10 марта борт авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший в Кению, рухнул через несколько минут после взлета. Все 157 человек, трое из которых были россиянами, погибли.После катастрофы для новейших Boeing 737 MAX закрыли небо по всему миру. В России тем временем нашли замену «опасным» самолетам.