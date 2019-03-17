Американский военный самолет пролетел над Россией

Американский военный самолет совершил разведывательный полет над территорией России. Воздушное судно прошло над Чукотским автономным округом в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar на своей странице в Twitter.
«Наблюдательный самолет ВВС США Boeing OC-135B Open Skies в зоне действия приемника городов Анадырь, Певек», — говорится в сообщении ресурса. Представители сервиса пояснили, что воздушное судно имело бортовой номер 61-2670 и позывной OSY12?°F. Машину заметили над Россией на высоте 11,2 километра.
13:30 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 16 марта 2019 г.
Наблюдательный самолет ВВС США???????? #Boeing OC-135B #Open #Skies, бортовой номер 61-2670, позывной #OSY12F, в зоне действия приёмника г. Анадырь #UHMA, Певек #UHMP#OC135B #USAF pic.twitter.com/WIVwmPsg1j
Ранее Boeing ОC-135В уже осуществлял полеты над территорией России в рамках Договора по открытому небу. Так, судно совершало посадку в аэропорту Улан-Удэ, напоминает ИА FlashSiberia. После дозаправки и подготовки американская машина продолжила полет.
Boeing ОС-135B не предназначен для применения оружия. Судно прошло международную сертификацию с участием Москвы, что исключает использование техники, не предусмотренной договором. Аналогичные полеты самолет совершал 11, 13 и 14 марта, уточняет РИА «Новости».
Договор по открытому небу был подписан членами ОБСЕ в 1992 году. Согласно документу, государства могут проводить разведывательные полеты над территориями стран-участниц соглашения для сбора информации об их войсках. Среди государств, подписавших бумагу — большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия и другие.