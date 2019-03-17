16 марта 2019

Американский военный самолет пролетел над Россией

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 07:52
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Самолеты клипарт, самолет
Воздушное судно пролетело над Чукоткой (фото из архива)Фото: Фото: unsplash.com

Американский военный самолет совершил разведывательный полет над территорией России. Воздушное судно прошло над Чукотским автономным округом в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar на своей странице в Twitter.

«Наблюдательный самолет ВВС США Boeing OC-135B Open Skies в зоне действия приемника городов Анадырь, Певек», — говорится в сообщении ресурса. Представители сервиса пояснили, что воздушное судно имело бортовой номер 61-2670 и позывной OSY12?°F. Машину заметили над Россией на высоте 11,2 километра.

Ранее Boeing ОC-135В уже осуществлял полеты над территорией России в рамках Договора по открытому небу. Так, судно совершало посадку в аэропорту Улан-Удэ, напоминает ИА FlashSiberia. После дозаправки и подготовки американская машина продолжила полет.

Boeing ОС-135B не предназначен для применения оружия. Судно прошло международную сертификацию с участием Москвы, что исключает использование техники, не предусмотренной договором. Аналогичные полеты самолет совершал 11, 13 и 14 марта, уточняет РИА «Новости».

Договор по открытому небу был подписан членами ОБСЕ в 1992 году. Согласно документу, государства могут проводить разведывательные полеты над территориями стран-участниц соглашения для сбора информации об их войсках. Среди государств, подписавших бумагу — большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия и другие.

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