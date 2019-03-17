Двое хулиганов напали на девушку-аниматора в Березниках Пермского края. Злоумышленники около часа издевались над 18-летней девушкой, а остановить их смог только перцовый баллончик.
Инцидент произошел днем у крупного торгового центра, сообщает «ВКурсе.ру». Хулиганы отбирали у девушки, которая изображала кота, кукольную голову, пинали и толками ее. Прохожие проходили мимо, никто из них девушке не помог. Когда терпение аниматора кончилось, она распылила в обидчиков газ из перцового баллончика.
Умывшись в туалете, хулиганы ворвались в торговый зал и начали крушить прилавки. Продавцы вызвали полицию, которая и утихомирила дебоширов. По информации телеканала «ТНТ-Прикамье», в отделе полиции Березников по факту хулиганства проводится проверка.