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В Прикамье хулиганы напали на девушку-кота и пытались отобрать у нее голову. ВИДЕО

Наталья Щербакова
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 13:06
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Клипарт. г. Курган, полиция
Злоумышленников остановили перцовый баллончик и полицейскиеФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двое хулиганов напали на девушку-аниматора в Березниках Пермского края. Злоумышленники около часа издевались над 18-летней девушкой, а остановить их смог только перцовый баллончик.

Инцидент произошел днем у крупного торгового центра, сообщает «ВКурсе.ру». Хулиганы отбирали у девушки, которая изображала кота, кукольную голову, пинали и толками ее. Прохожие проходили мимо, никто из них девушке не помог. Когда терпение аниматора кончилось, она распылила в обидчиков газ из перцового баллончика.

Умывшись в туалете, хулиганы ворвались в торговый зал и начали крушить прилавки. Продавцы вызвали полицию, которая и утихомирила дебоширов. По информации телеканала «ТНТ-Прикамье», в отделе полиции Березников по факту хулиганства проводится проверка.

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