Сборная России по дзюдо заняла первое место на международном турнире «Большой шлем 2019». Всего российские спортсмены завоевали три золотых, две серебряных и четыре бронзовых медали, тем самым возглавив общекомандный зачет.
Турнир «Большой шлем» проходил в екатеринбургском ДИВСе с 15 по 17 марта. Всего в соревнованиях приняли участие 358 атлетов из 47 стран. На открытии «Большого шлема» в Екатеринбурге присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который в тот день отмечал свой день рождения.
Президент Федерации дзюдо Свердловской области Сергей Воробьев отметил, что уровень организации турнира соответствует мировым стандартам. «Международная федерация дзюдо высоко оценила уровень организации „Большого шлема“ в Екатеринбурге», — заявил Воробьев.
В первые два дня соревнований (15 и 16 марта) российской сборной удалось завоевать шесть медалей, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Свердловской области. В категории до 63 кг золото получила Дарья Давыдова. Серебро турнира в копилку России принес Иса Исаев в весе до 66 кг. Бронзовые медали завоевали Евгений Прокопчук (до 73 кг), Альберт Огузов (до 60 кг), Ирина Долгова (до 48 кг) и Наталья Кузютина (до 52 кг).
В заключительный день соревнований на пьедестал взошли еще три спортсмена российской сборной — в категории до 100 кг первое и второе место заняли Арман Адамян и Кирилл Денисов.
Турнир проводится в уральской столице с 2017 года.