Пермяк стал победителем главного кадрового конкурса страны

Павел Шевченко стал восьмым уральским победителем конкурса «Лидеры России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Одним из 104 победителей конкурса управленцев «Лидеры России» стал житель Перми Павел Шевченко. Об этом «URA.RU» сообщили в администрации губернатора Пермского края.

«В Сочи объявили победителей конкурса управленцев „Лидеры России“. Среди них — пермяк Павел Шевченко», — говорится в сообщении администрации края. Победитель вместе с другой представительницей Пермского края Снежаной Кирпилевой представили совместный социальный проект интеллектуальных турниров для воспитанников детдомов и школ-интернатов. Придуманный ими турнир в феврале стал главным отборочным испытанием к интеллектуальному кубку Приволжского федерального округа (ПФО) «Ума палата».

Также в число победителей «Лидеров России» вошли еще семь представителей Урала. Звания победителя получили четыре уроженца Екатеринбурга: Александр Башмаков («Медиа-1»), Игнат Петухов (особая экономическая зона «Алабуга»), Виталий Плаксин (УЭТМ) и Дарья Сенькина (РЖД). Также две главные награды достались тюменцам Денису Анилову из «Лукойл-Транса» и Дмитрию Кустареву из «РН-Уватнефтгаз». Еще одним уральским победителем конкурса стал челябинец Виктор Гнашев из РЖД.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной некоммерческой организации. В январе и феврале прошли полуфиналы, а окончательный состав финалистов определился по итогам задания «Сердце лидера».

Финал кадрового конкурса прошел в Сочи 17 марта. Главные награды состязаний получили не 100 человек, как планировалось, а 104, поскольку несколько финалистов заработали одинаковые баллы.

«Лидеры России» прошли в Сочи во второй раз. Изначально на конкурс зарегистрировались 227 тысяч человек, из которых были отобраны 300 финалистов. Все они получили образовательный грант на миллион рублей, а победители — возможность сотрудничать с наставником из числа руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.