В Крыму оценили обещание Порошенко вернуть полуостров после президентских выборов

Порошенко давал обещание вернуть Крым Украине перед прошлыми выборами президента страны Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Лидер Украины Петр Порошенко уже обещал вернуть Крым в состав Украины перед прошлыми президентскими выборами, поэтому на его слова не нужно обращать внимания. Об этом заявил первый вице-спикер крымского Государственного совета Ефим Фикс.

«Он [Петр Порошенко] уже пять лет возвращает Крым, мне кажется, что у него не получается. Если вдруг он снова будет избран президентом, пройдут еще пять лет, и снова повторится такая же история. Пусть он лучше займется внутренними украинскими проблемами», — цитирует политика «Российская газета».

Ранее на своей странице в Facebook Петр Порошенко пообещал сразу же после президентских выборов вернуть Крым «без торгов и закулисных договоренностей», напоминает телеканал 360. Как отмечает RT, также после выборов действующий украинский президент давал слово заняться и кризисом в Донбассе, «сделав решительные шаги для возвращения политико-дипломатическим путем».