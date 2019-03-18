Апелляционная жалоба Минского механического завода имени С. И. Вавилова (Белоруссия) на отказ признавать банкротом «Курганмашзавод» (КМЗ, единственный в России производитель боевых машин пехоты) оставлена без движения. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд выявил нарушения при подаче жалобы белорусским предприятием.
«Апелляционную жалобу открытого акционерного общества «Минский механический завод имени С. И.Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО» на определение Арбитражного суда Курганской области оставить без движения», — говорится в судебном определении, опубликованном в картотеке арбитражных дел. Заявителю дали время на устранение выявленных нарушений — до 11 апреля.
Минское предприятие не смогло доказать, что копии апелляционной жалобы отправлялись или вручались другим участникам дела, в числе которых саморегулируемая организация «Южный Урал», компания «Промтрактор вагон», а также сам должник — КМЗ. «Обращаясь с заявлением в арбитражный суд, заявитель обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии заявления и прилагаемых к нему документов заказным письмом с уведомлением о вручении», — уточнили в суде.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в конце января Арбитражный суд Курганской области отказал Минскому механическому заводу во введении на КМЗ процедуры банкротства — наблюдения. Позже стало известно, что белорусское предприятие намерено обжаловать это решение. Сумма исковых требований превышает 212 млн рублей.