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Белорусы требуют обанкротить уникальный курганский завод. Суд отказался рассматривать их иск

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 13:06
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ОАО Курганмашзавод БМД-4 для десантных войск. Курган, кмз, курганмашзавод
«Курганмашзавод» — единственный производитель БМП в РоссииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Апелляционная жалоба Минского механического завода имени С. И. Вавилова (Белоруссия) на отказ признавать банкротом «Курганмашзавод» (КМЗ, единственный в России производитель боевых машин пехоты) оставлена без движения. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд выявил нарушения при подаче жалобы белорусским предприятием.

«Апелляционную жалобу открытого акционерного общества «Минский механический завод имени С. И.Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО» на определение Арбитражного суда Курганской области оставить без движения», — говорится в судебном определении, опубликованном в картотеке арбитражных дел. Заявителю дали время на устранение выявленных нарушений — до 11 апреля.

Минское предприятие не смогло доказать, что копии апелляционной жалобы отправлялись или вручались другим участникам дела, в числе которых саморегулируемая организация «Южный Урал», компания «Промтрактор вагон», а также сам должник — КМЗ. «Обращаясь с заявлением в арбитражный суд, заявитель обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии заявления и прилагаемых к нему документов заказным письмом с уведомлением о вручении», — уточнили в суде.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в конце января Арбитражный суд Курганской области отказал Минскому механическому заводу во введении на КМЗ процедуры банкротства — наблюдения. Позже стало известно, что белорусское предприятие намерено обжаловать это решение. Сумма исковых требований превышает 212 млн рублей.

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