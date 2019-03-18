17 марта 2019
16 марта 2019

Свердловский губернатор собирает депутатов Госдумы, чтобы обсудить 300-летие Екатеринбурга

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 12:17
Размер текста
-
17
+
Заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия Екатеринбурга, куйвашев евгений, орлов алексей
Встреча пройдет 25 мартаФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Екатеринбург празднует 300-летие

Губернатор Евгений Куйвашев собирает парламентариев Госдумы от Свердловской области, чтобы обсудить с ними празднование 300-летия Екатеринбурга. Об этом «URA.RU» сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских. По его словам, письмо с таким приглашением пришло ему на электронную почту. Встреча назначена на 25 марта

«В Верхотурском зале состоится рабочая встреча с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, на которой будут рассматриваться вопросы реализации Плана мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия основания города Екатеринбурга», — процитировал Альшевских письмо из аппарата свердловского губернатора.

Новость по теме
На мероприятия к 300-летию Екатеринбурга потратят 240 млрд

«URA.RU» обратилось с просьбой прокомментировать новость в департамент информационной политики Свердловской области. К моменту публикации комментарий не поступил.

Ранее агентство сообщало о том, как идет подготовка у юбилею столицы Урала. Объем финансирования всех мероприятий к 300-летию Екатеринбурга составит 240 млрд рублей — об этом на заседании оргкомитета по подготовке к знаменательной дате заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...