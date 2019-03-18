Свердловский губернатор собирает депутатов Госдумы, чтобы обсудить 300-летие Екатеринбурга

Губернатор Евгений Куйвашев собирает парламентариев Госдумы от Свердловской области, чтобы обсудить с ними празднование 300-летия Екатеринбурга. Об этом «URA.RU» сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских. По его словам, письмо с таким приглашением пришло ему на электронную почту. Встреча назначена на 25 марта
«В Верхотурском зале состоится рабочая встреча с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, на которой будут рассматриваться вопросы реализации Плана мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия основания города Екатеринбурга», — процитировал Альшевских письмо из аппарата свердловского губернатора.
«URA.RU» обратилось с просьбой прокомментировать новость в департамент информационной политики Свердловской области. К моменту публикации комментарий не поступил.
Ранее агентство сообщало о том, как идет подготовка у юбилею столицы Урала. Объем финансирования всех мероприятий к 300-летию Екатеринбурга составит 240 млрд рублей — об этом на заседании оргкомитета по подготовке к знаменательной дате заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.