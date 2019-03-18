Свердловский штангист, которому помогало «URA.RU», стал абсолютным чемпионом Спецолимпиады

Семнадцатилетний штангист из поселка Елань Свердловской области Антон Упоров, экипировать которого после новости «URA.RU» помогали люди со всей России, победил на Всемирных играх Специальной Олимпиады (спорт для людей с ментальными нарушениями). Об этом сообщается на страничке Специальной Олимпиады Свердловской области во «ВКонтакте». Соревнования проходят в эти дни в в Абу-Даби (ОАЭ).
Антон не просто одержал победу — он стал абсолютным чемпионом Спецолимпиады, выиграв во всех четырех номинациях по пауэрлифтигу — становая тяга (180 кг), приседание со штангой (170 кг) и жим лежа (85 кг), а также в троеборье — по сумме всех трех упражнений (435 кг). По словам тренера, Антон мог поднять больше, но смысла не было — ближайшие соперники и так отставали более чем на 100 кг. «Он мог выжать 105 кг, поднять 200 и присесть 180, смысла надрывать его не было», — рассказал «URA.RU» тренер спецолимпийца Владимир Попов.
Сам Попов поехать в Абу-Даби не смог (из-за ограниченного числа путевок), вместо него за Упоровым присматривал тренер из Иркутска Дмитрий Щербак, которому пришлось научиться бинтовать спортсмену колени, а также громко кричать во время упражнений (у Антона нарушения слуха). При этом тренер-сибиряк действовал строго по наставлениям родного тренера штангиста. «Я послал ему цифры, сколько подходов заказывать и какой вес — они все четко выполнили», — рассказал Попов.
Антон Упоров — не единственный победитель Специолимпиады из Свердловской области. Так, Даниил Чибирев из Серова завоевал два серебра в плавании — на дистанции 1500 м и 400 м вольным стилем. А в составе женской сборной по футболу играет Дарья Алиева из Екатеринбурга: по словам представителей Спецолимпиады, у российской команды есть шансы на победу.