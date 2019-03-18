Из-за прошедшего в Югре снегопада по дороге на Приобское месторождение (одно из крупнейших в ХМАО) образовались многокилометровые пробки. Водители спецтехники размещают в социальных сетях фото и видеоматериалы.
Очевидцы рассказывают, что внутрипромысловые дороги нефтяников занесло снегом и автомобильное движение крайне ограничено. Спецтехника на отдельных участках сбивается в колонны и ждет приезда уборочной техники. Водители отмечают, что не только грузовые машины встают в пробку, даже внедорожники вязнут в снегу. «Сочувствуем. Терпение вам и вашим семьям. Позор начальству!» — пишет в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» Валентина Одинцова. «Там страшный гололед, машины таскает из стороны в сторону, даже если ехать 2 км/ч, каждый день мы тоже наблюдаем, то в кювете перевертыш лежит, то в реку КАМАЗ стащило», — поделилась пользователь Мария Яблочкина.
В единой дежурно-диспетчерской службе Ханты-Мансийского района подтвердили, что вечером 17 марта по дороге на Приобское месторождение было зафиксировано большое скопление автотранспорта. В пресс-службе компании «Роснефть», которая разрабатывает это месторождение, на звонок корреспондента агентства не ответили.