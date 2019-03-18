«Бизнесмена-рабовладельца» из Югры убили, чтобы скрыть еще одно жестокое убийство

Югорские силовики, расследуя убийство бизнесмена из Белоярского района Владимира Теплова, выявили еще одно жестокое убийство с последующим расчленением жертвы. Об этом 18 марта «URА.RU» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО.
По версии следствия, на производственной базе Теплова, которая находилась вдали от населенных пунктов, жили и работали несколько мужчин. «Между двумя рабочими произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый причинил смертельное ножевое своему коллеге, а потом расчленил его тело. Вскоре предприниматель заметил, что один из работников пропал, при этом обвиняемый говорил ему, что тот бросил работу и уехал домой. Другой же работник, ставший свидетелем убийства, рассказал владельцу промбазы правду», — говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве добавили, что, по версии самого обвиняемого, Теплов якобы стал шантажировать его и требовал «устранить всех свидетелей убийства», поэтому и был убит выстрелом из охотничьего ружья. «По одной из версий, первоначальное убийство было совершенно из-за отсутствия припасов на базе Теплова. Количество еды было ограничено, из-за этого произошел первый конфликт между рабочими», — сообщил агентству источник в силовых структурах.
Тело бизнесмена Владимира Теплова с огнестрельными ранениями в живот было найдено в поселке Ванзеват 24 февраля. Ранее предпринимателя неоднократно обвиняли в создании ужасных условий для своих работников и сравнивали его с рабовладельцем.