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«Бизнесмена-рабовладельца» из Югры убили, чтобы скрыть еще одно жестокое убийство

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 14:01
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, осужденный, конвой, клетка, арест, решетка, подсудимый, судебное заседание, наручники, конвоирование осужденного, полиция
Подозреваемый уже в двойном убийстве находится под стражейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Югорские силовики, расследуя убийство бизнесмена из Белоярского района Владимира Теплова, выявили еще одно жестокое убийство с последующим расчленением жертвы. Об этом 18 марта «URА.RU» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО.

По версии следствия, на производственной базе Теплова, которая находилась вдали от населенных пунктов, жили и работали несколько мужчин. «Между двумя рабочими произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый причинил смертельное ножевое своему коллеге, а потом расчленил его тело. Вскоре предприниматель заметил, что один из работников пропал, при этом обвиняемый говорил ему, что тот бросил работу и уехал домой. Другой же работник, ставший свидетелем убийства, рассказал владельцу промбазы правду», — говорится в сообщении ведомства.

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В ведомстве добавили, что, по версии самого обвиняемого, Теплов якобы стал шантажировать его и требовал «устранить всех свидетелей убийства», поэтому и был убит выстрелом из охотничьего ружья. «По одной из версий, первоначальное убийство было совершенно из-за отсутствия припасов на базе Теплова. Количество еды было ограничено, из-за этого произошел первый конфликт между рабочими», — сообщил агентству источник в силовых структурах.

Тело бизнесмена Владимира Теплова с огнестрельными ранениями в живот было найдено в поселке Ванзеват 24 февраля. Ранее предпринимателя неоднократно обвиняли в создании ужасных условий для своих работников и сравнивали его с рабовладельцем.

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