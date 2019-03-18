Следственное управление СКР по Тюменской области начало проверку по факту гибели 15-летнего мальчика. Об этом корреспонденту «URA.RU» заявили в пресс-службе ведомства. По одной из версий, юноша совершил суицид.
«На данный момент пока нет деталей, выясняются все обстоятельства произошедшего. Работают следователи», — рассказали в пресс-службе следственного комитета.
Тело 15-летнего мальчика было обнаружено возле старой башни в селе Червишево Тюменского района. Об этом сообщил один из пользователей группы «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». По его словам, трагедия произошла 17 марта, в день рождения подростка.
Фото: «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»