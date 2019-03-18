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Тюменские силовики начали проверку по факту самоубийства 15-летнего мальчика. ФОТО

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 16:01
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Труп у Высоцкого. с бизнес-центра упал неизвестный. Екатеринбург, труп
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего (архивный снимок)Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Следственное управление СКР по Тюменской области начало проверку по факту гибели 15-летнего мальчика. Об этом корреспонденту «URA.RU» заявили в пресс-службе ведомства. По одной из версий, юноша совершил суицид.

«На данный момент пока нет деталей, выясняются все обстоятельства произошедшего. Работают следователи», — рассказали в пресс-службе следственного комитета.

Тело 15-летнего мальчика было обнаружено возле старой башни в селе Червишево Тюменского района. Об этом сообщил один из пользователей группы «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». По его словам, трагедия произошла 17 марта, в день рождения подростка.

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Фото: «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

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