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Курганских судей и жителей центра города предупредили о перебоях с водой

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 16:04
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Рабочий визит главы Минстроя Владимира Якушева на продольный водопровод. Курган, трубы, насос, задвижка, запорная арматура
Водоснабжение ограничат для срочного ремонта насосного оборудованияФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В нескольких домах в центре Кургана 20 марта возможны перебои с подачей холодной воды. Это вызвано необходимостью проведения срочного ремонта насосного оборудования, сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Водного Союза». Под ограничение попадает и одно из зданий Курганского городского суда.

«Для ремонта насосного оборудования, расположенного по улице Максима Горького, 160, 20 марта с 09:00 до 16:00 возможно ограничение холодного водоснабжения». Перебои с холодной водой ожидаются в домах на ул. Максима Горького, 156 (городской суд), 158, 160 и ул. Савельева, 19, 19/1, а также в теплопункте №22.

В «Водном Союзе» обращаются к курганцам с просьбой своевременно сделать необходимый запас воды.

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