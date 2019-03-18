Курганских судей и жителей центра города предупредили о перебоях с водой

В нескольких домах в центре Кургана 20 марта возможны перебои с подачей холодной воды. Это вызвано необходимостью проведения срочного ремонта насосного оборудования, сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Водного Союза». Под ограничение попадает и одно из зданий Курганского городского суда.
«Для ремонта насосного оборудования, расположенного по улице Максима Горького, 160, 20 марта с 09:00 до 16:00 возможно ограничение холодного водоснабжения». Перебои с холодной водой ожидаются в домах на ул. Максима Горького, 156 (городской суд), 158, 160 и ул. Савельева, 19, 19/1, а также в теплопункте №22.
В «Водном Союзе» обращаются к курганцам с просьбой своевременно сделать необходимый запас воды.