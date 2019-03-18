В Екатеринбурге перекрыли въезд в паркинг «Гринвича»

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 16:28
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Как долго будет перекрыт въезд на южный паркинг, неизвестноФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) закрыли въезд на южный паркинг торгового центра «Гринвич». Сделать это пришлось для диагностики на магистральной теплотрассе, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ЕТК.

«На Вайнера, 48, в результате обхода возникло подозрение на повреждение магистральной теплотрассы. Сейчас там работает диагностическая бригада», — отметили в теплосетевой компании. Там также добавили, что такие проверки сотрудники ЕТК устраивают в течение всего отопительного сезона.

Точные сроки окончания работ не сообщаются. Известно, что диагностика на этом участке завершится до конца дня. Если будут обнаружены повреждения на магистральной теплотрассе, их начнут устранять на следующий день.

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