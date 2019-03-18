На Урале судят танкиста, укравшего для продажи за границу 16 электродвигателей

В Челябинской области предстанет перед судом за кражу военного имущества начальник бронетанковой службы воинской части 86274, подполковник Александр Григорьев. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе Главного военного следственного управления СКР.
По версии следствия, в 2016 году офицер дислоцированной в Чебаркуле танковой дивизии руководил бронетанковой службой воинской части 89547 [7-я отдельная гвардейская танковая казачья бригада, также из Чебаркуля — прим. ред.] В этом качестве он уговорил представителей танкоремонтного завода передать ему 16 электродвигателей, не устанавливая их на технику и подписав акты о фактически не выполненных работах.
«Электродвигатели доставили на территорию воинской части, однако на учет не поставили. Весной 2018 года Григорьев вывез их за пределы части и реализовал гражданскому лицу. При попытке продать электродвигатели за рубеж покупателя задержали сотрудники правоохранительных органов», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе ГВСУ.
Похищенное имущество на сумму 2,4 млн изъято и возвращено военному ведомству. Уголовное дело об особо крупной растрате рассмотрит Магнитогорский гарнизонный суд.