17 марта 2019
16 марта 2019

На Урале судят танкиста, укравшего для продажи за границу 16 электродвигателей

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 17:15
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Визит Сергея Морева на межрегиональные военно-поисковые сборы. Челябинская область, Чебаркуль, танк, яблоко
Предприимчивый подполковник едва не обеспечил зарубежных коллег двумя десятками агрегатов для военной техники (фото из архива)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области предстанет перед судом за кражу военного имущества начальник бронетанковой службы воинской части 86274, подполковник Александр Григорьев. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе Главного военного следственного управления СКР.

По версии следствия, в 2016 году офицер дислоцированной в Чебаркуле танковой дивизии руководил бронетанковой службой воинской части 89547 [7-я отдельная гвардейская танковая казачья бригада, также из Чебаркуля — прим. ред.] В этом качестве он уговорил представителей танкоремонтного завода передать ему 16 электродвигателей, не устанавливая их на технику и подписав акты о фактически не выполненных работах.

«Электродвигатели доставили на территорию воинской части, однако на учет не поставили. Весной 2018 года Григорьев вывез их за пределы части и реализовал гражданскому лицу. При попытке продать электродвигатели за рубеж покупателя задержали сотрудники правоохранительных органов», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе ГВСУ.

Похищенное имущество на сумму 2,4 млн изъято и возвращено военному ведомству. Уголовное дело об особо крупной растрате рассмотрит Магнитогорский гарнизонный суд.

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