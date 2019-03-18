Родители детей, погибших в страшной аварии в ХМАО, отправятся искать правду в Москве

Родители погибших детей надеются, что в Верховном суде их доводы будут услышаны Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Родители детей из Нефтеюганска, которые погибли в страшной аварии под Ханты-Мансийском в декабре 2016 года, собираются подавать кассационную жалобу в Верховный суд. Об этом на своей страничке в Facebook написала адвокат Оксана Рудик.

«Большая часть родителей не согласна с приговором. Родители считают, что двое водителей ушли от ответственности по ч.5 ст. 264 УК РФ. Надеемся, что наши доводы заслужат внимание в Верховном суде», — сообщила в посте Рудик. Ранее аргументы родителей и адвокатов о пересмотре сроков наказания обвиняемым остались неуслышанными апелляционными инстанциями на окружном уровне.

По приговору суда, водитель грузовика Раиль Саитханов отправился тогда в колонию на шесть лет девять месяцев, водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель транспортной компании Александр Сидорук получили год и пять месяцев и год и три месяца соответственно. Обвинявшаяся в халатности директор спортивной школы Ирина Тарасова, чьи воспитанники погибли в аварии, получила лишь 11 месяцев исправительных работ, при этом ей было зачтено пребывание под домашним арестом и от наказания она была освобождена.

Ранее один из адвокатов родителей Дмитрий Дядькин говорил о том, что они готовы пройти все инстанции вплоть до европейского суда по правам человека ради пересмотра приговора. Сама автокатастрофа произошла в декабре 2016 года под Ханты-Мансийском: негабаритный грузовик столкнулся с автобусом, везущим детей из Нефтеюганска. Тогда погибли 12 человек, в том числе десять детей.