Министр природы назвал самый протестный регион «мусорной реформы»

Экс-глава Ямала Дмитрий Кобылкин сказал, что в министерстве не согласовывали проект технопарка, из-за которого жители выходят на митинги Фото: пресс-служба Минприроды РФ

Глава Минприроды РФ, экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин назвал Архангельскую область самым проблемным регионом «мусорной реформы». Об этом чиновник заявил на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

«Наиболее проблемной видится ситуация в Архангельской области, где недостаточно выстроено взаимодействие с населением, — отметил министр и уточнил, что поводом для массовых протестов стал экотехнопарк „Шиес“, который должны создать в регионе для вывоза и размещения отходов из Москвы. — <…> Что это за объект? В каком виде они его планируют построить? Есть просто какие-то обсуждения. Я не знаю, проходил ли он какие-то слушания общественные в Архангельской области».

По словам Кобылкина, в Минприроды не поступал проект или документация строящегося объекта, передает ТАСС. Министр отметил, что в ближайшее время в регионе будет проверена территориальная схема обращения с отходами и будут даны соответствующие рекомендации.

Новая система регулирования системы сбора и вывоза мусора начала действовать в России с 1 января 2019 года. Теперь по закону за обращение с ТБО будут отвечать региональные операторы, а тарифы за их работу будут утверждаться и оплачиваться отдельно от квитанции за содержание жилья.

Ранее сообщалось, что в России нашли несколько десятков мусорных операторов, которые создавались специально для заработка на реформе. Также в 30 российских регионах жители столкнулись с двойной оплатой за вывоз мусора после того, как с 1 января плату за эту услугу стали прописывать в отдельном платежном документе, передает «Национальная служба новостей».