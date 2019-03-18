Уральскому оператору сотовой связи сбой обошелся в 110 млн рублей

За перебои со связью пообещали бонусы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Оператор сотовой связи «Мотив» пообещал абонентам компенсацию за сбой связи. Перебои в связи происходили вечером накануне 17 марта. По словам представителя компании, сбой произошел по вине поставщика оборудования — компании Ericsson.

«Мы в кратчайшие сроки предприняли все необходимые меры и локализовали аварию. Своим абонентам в качестве компенсации мы предлагаем выбрать безлимитный интернет либо пакет минут», — рассказала «URA.RU» Регина Мусина, бренд-менеджер «Мотива». На компенсацию будет направлено 110 млн рублей.

Ранее «URA.RU» сообщало о массовом сбое связи «Мотива». Оператор работает в Югре, Ямале, Свердловской и Курганской областях. Является крупнейшим региональным оператором после МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2.