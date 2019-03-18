Тюменцы обсуждают видео, на котором ассенизаторская машина сливает канализационные отходы около Гилевской рощи. Об этом рассказал telegram-канал «ЧС Тюмень».
«Озеро Кривое. Происходит слив канализации прямо в озеро, поверх льда. Вонь стоит конкретная. Люди отдыхают, гуляют, а здесь происходит слив каналий, сверху кладбище Букинское», — говорят очевидцы на видео.
В пресс-службе «Тюмень Водоканал» корреспонденту «URA.RU» рассказали, что они не сливают, а, наоборот, откачивают воду.
«На самом деле в этом овраге у нас находится камера переключения (при прокладке сложных узлов трубопроводов больших диаметров для размещения коммуникаций устраивают камеру переключений — прим.ред.), которая затоплена, так как весна. А для того, чтобы нам провести работы по устранению повреждений, необходимо эту камеру осушить. Она расположена в овраге, как раз около обрыва. Оно и смотрится, будто мы туда сливаем, а мы, наоборот, оттуда качаем все», — заявил руководитель пресс-службы Иван Камельских.
По его словам, в «Водоканале» проверили маршруты передвижения машин, которые там работают. Они курсируют только между камерой и колодцем, где происходит слив. Он также заявил, что в этом году данный участок планируется заменить.
Видео: Telegram, «ЧС Тюмень»