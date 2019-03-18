В Югре силовики требуют, чтобы мэр уволил высокопоставленную чиновницу

Нефтеюганская межрайонная прокуратура настаивает на отставке председателя комитета культуры и туризма мэрии Нефтеюганска Людмилы Ташкевич. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Югры.
«Ранее в адрес главы города было выписано предписание о серьезных недостатках в работе комитета культуры и туризма в части противодействия коррупции, ненадлежащего исполнения муниципальными служащими своих обязанностей. Один из пунктов, который остался неудовлетворен администрацией, — это рассмотрение вопроса соответствия занимаемой должности руководителя комитета. Поэтому прокуратура вышла с повторным предписанием», — заявили в окружном ведомстве.
В ходе прокурорской проверки были вскрыты факты незаконного получения выплат руководством учреждения «Культурно-досуговый комплекс», который курирует комитет культуры. Заместитель директора и главный бухгалтер в декабре 2017 года получили премию в размере больше 300 тысяч рублей каждый за организацию выступления духового оркестра. При этом размер вознаграждения непосредственным организаторам мероприятия составил от 3,5 до 11,5 тысячи рублей. О скандалах с выплатой премий в учреждениях культуры Нефтеюганска уже сообщалось. Нашлись претензии и к самой Людмиле Ташкевич. По мнению надзорного органа, во время командировок она включала в стоимость проживания в отеле еще и питание, что является нарушением закона.
В беседе с корреспондентом «URA.RU» глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев сказал, что сейчас чиновница находится на больничном. «Ждем окончания проверки деятельности комитета контрольно-ревизионным управлением администрации и счетной палатой. Исходя из полученных материалов, будем принимать решение о дальнейшем будущем Людмилы Ташкевич в стенах администрации», — заявил мэр Нефтеюганска.
Прошлой осенью в Нефтеюганске со скандалом по представлению прокуратуры был уволен вице-мэр Сергей Лагойда. После чего в кабинете и квартире мэра города прошли обыски. А бывший чиновник был восстановлен в должности.