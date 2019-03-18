Челябинскому губернатору Борису Дубровскому предрекли отставку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Главные новости к этому часу.

Владимир Путин подписал законы о фейковых новостях и неуважении к госсимволам. Штрафы будут достигать 1,5 млн рублей. Президент также одобрил закон, обязывающий детей содержать своих родителей.

ФАС обвинила челябинского губернатора Бориса Дубровского в сговоре с дорожниками на 2,4 миллиарда рублей. И это в разгар обсуждения в администрации президента судьбы главы Челябинской области. Газета «Ведомости» сообщила, что шесть российских губернаторов покинут посты уже на этой неделе и Дубровский — в их числе. Также челябинского губернатора вызвали в Москву.

С 1 апреля в России увеличатся пенсии. А в Госдуме предложили пересчитать выплаты для пенсионеров — правда, коснется это далеко не всех.

Россия постепенно отказывается от наличных. В стране становится все меньше банкоматов и банковских отделений, и если переход на электронные расчеты для государства выгоден, то для населения и бизнеса — не очень.

Между врачами и аптеками развернулась негласная война: провизоры, гоняясь за продажами, навязывают россиянам ненужные лекарства и мешают медикам лечить людей. Разбираемся, опасен ли «аптечный маркетинг» для пациентов и стоит ли прислушиваться к советам аптекарей.

Глава СКР Александр Бастрыкин рассмешил пользователей соцсетей своим знанием современных технологий. Руководитель Следственного комитета РФ использовал лупу, чтобы рассмотреть фото на экране ноутбука.

И напоследок — редакция «URA.RU» приглашает вас присоединиться к спасению экологии от загрязнения. Уже три года мы утилизируем батарейки и за это время защитили землю от четырех килограмм токсичных отходов. Вы можете поддержать наше начинание — рассказываем как.