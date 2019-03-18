Путин озвучил условия отмены санкций против Европы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва будет вынуждена снять ответные санкции в отношении Евросоюза, если европейскими государствами будут отменены наложенные на Россию ограничения. Об этом российский лидер заявил 18 марта в Симферополе на встрече с представителями общественности Франции.
«Если антироссийские санкции будут сняты, то мы, конечно, со своей стороны будем вынуждены снять ответные меры», — приводит РИА «Новости» слова Путина. При этом глава государства отметил, что в случае снятия Россией санкций зарубежным партнерам уже будет сложно отвоевать позиции, потерянные на российском рынке.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз не видит оснований для отмены санкций против России, напоминает RT. В Госдуме уверены, что позиция ЕС связана с нежеланием иметь сильного экономического конкурента в лице России.