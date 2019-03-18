Москва поладит с Киевом, как только на Украине восторжествует здравый смысл

Москва начнет выстраивать отношения с Украиной, как только в Киеве восторжествует здравый смысл. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.
«Как только здравый смысл восторжествует, мы на уровне руководства тоже будем выстраивать отношения», — цитирует RNS российского лидера. Глава государства также отметил, что уровень отношений между украинцами и русскими всегда был, есть и будет «очень серьезным», а сам он не считает, что Россия и Украина находятся в конфликте.
Ранее сообщалось, что в НАТО предложили России вернуть полуостров Крым Украине. Об этом было сказано в заявлении Совета Североатлантического альянса, распространенном в Брюсселе в связи с пятой годовщиной проведения референдума в Крыму.