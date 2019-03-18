Москва поладит с Киевом, как только на Украине восторжествует здравый смысл

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 22:43
Размер текста
-
17
+
Визит Президента Российской Федерации Владимира Путина на ТЭС Маяковская. Город Гусев, Калининградская область, путин владимир
Москва ждет от Киева адекватностиФото: Анна Майорова © URA.RU

Москва начнет выстраивать отношения с Украиной, как только в Киеве восторжествует здравый смысл. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

«Как только здравый смысл восторжествует, мы на уровне руководства тоже будем выстраивать отношения», — цитирует RNS российского лидера. Глава государства также отметил, что уровень отношений между украинцами и русскими всегда был, есть и будет «очень серьезным», а сам он не считает, что Россия и Украина находятся в конфликте.

Ранее сообщалось, что в НАТО предложили России вернуть полуостров Крым Украине. Об этом было сказано в заявлении Совета Североатлантического альянса, распространенном в Брюсселе в связи с пятой годовщиной проведения референдума в Крыму.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...