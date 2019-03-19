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Пермяки ждут реакции губернатора на новую акцию протеста. Решетников выйдет в эфир через Instagram

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 11:39
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Прямой эфир начнется в 21 марта в 20:00Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Прикамья Максим Решетников вновь пообщается с пермяками в рамках прямого эфира в Instagram. Новую «прямую линию» глава региона анонсировал на четверг, 21 марта. Как и прежде, пермяков больше всего интересуют вопросы, связанные с жильем, ЖКХ и транспортом.

На своей странице в Instagram Максим Решетников сообщил, что старт трансляции запланирован на 20:00, поскольку от подписчиков был запрос выходить в эфир попозже. В комментариях пользователи вовсю оставляют вопросы и замечания — их уже набралось более 300. В частности, многие выражают недовольство новой маршрутной сетью в Перми — против проекта в минувшие выходные жители краевой столицы выходили на митинг.

Губернатор Прикамья создал аккаунт в Instagram в 2017 году. Сейчас у его страницы почти 60 тысяч подписчиков. Февральская «прямая линия» главы региона набрала около восьми тысяч просмотров.

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