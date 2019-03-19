Пугачева и Киркоров погуляют на юбилее Леонтьева за счет петербургского олигарха

Российский певец Валерий Леонтьев отметит юбилей концертом в Санкт-Петербурге. Банкет, который состоится после выступления, оплатит неизвестный питерский олигарх.
Леонтьев отмечает свой 70-й день рождения во вторник, 19 марта. Артист традиционно даст в этот день праздничный концерт. А после состоится банкет, который устроит один из бизнесменов Санкт-Петербурга и поклонник Леонтьева. «Праздничный ужин Валере и его гостям подарит один местный олигарх, это в его заведении будет накрыта юбилейная поляна», — сообщает «Утро.ру» со ссылкой на экс-администратора певца Александра Богдановича.
По словам помощника Леонтьева, на празднике точно можно ждать примадонну и короля отечественной эстрады. «Алла Пугачева обещала прилететь на юбилей. Филипп Киркоров тоже планирует поздравить своего любимого певца», — рассказал бывший администратор Леонтьева. Также, по его словам, на юбилей из Майами должна прилететь супруга артиста Людмила.
Сам Леонтьев начал готовиться к юбилею еще в понедельник, 18 марта. На своей странице в Instagram он разместил видео, на котором заранее поблагодарил поклонников за поздравления.
Ранее музыкант неоднократно отменял концерты и выступления из-за проблем со здоровьем. Так, Леонтьев отменил свои выступления на «Новой волне» в Сочи из-за пневмонии, напоминает «Царьград».