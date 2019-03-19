В Тюмени задержан авиарейс. Самолет сломался прямо при выезде на взлетную полосу

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 12:36
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Аэропорт Рощино перед приездом министра транспорта Соколова. Тюмень
Пассажиры были вынуждены ждать вылет самолетаФото: Николай Бастриков © URA.RU

Пассажиры рейса «Тюмень — Новый Уренгой» вылетят с задержкой в 3,5 часа. Об этом сообщается на онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино. Рейс совместно выполняют авиакомпании «Ямал» и Utair.

«При выезде на взлетную полосу самолет сломался. Его утащили в сторону, а перед этим нас, пассажиров, высадили. Что случилось, нам никто не объяснил. Просто сообщили, что вылет состоится в 12:30. Если хотим узнать подробности — нужно самостоятельно позвонить на горячую линию «Ямала», — рассказал один из пассажиров, его цитирует 72.RU.

По информации сайта аэропорта Рощино, вылет из Тюмени должен был состояться в 09:05, но был перенесен на 12:30. В данный момент идет посадка пассажиров.

В пресс-службе Utair журналисту «URA.RU» сообщили, что рейс выполняется на самолете авиакомпании «Ямал», и попросили адресовать вопрос этому перевозчику. В пресс-службе АК «Ямал» не ответили на звонки. На горячей линии ямальской компании журналисту агентства не смогли назвать причину задержки.

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