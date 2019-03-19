В Курган перестанут пускать грузовики

Ограничение движения грузовых автомобилей будет временно действовать на дорогах Кургана с 15 апреля. Постановление городской администрации об этом опубликовано на официальном сайте муниципалитета. Городские власти считают, что такая норма позволит защитить дороги от разрушения.
«Ввести на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования города Кургана с 15 апреля по 14 мая 2019 года сроком на 30 дней временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам города Кургана, с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси», — говорится в тексте постановления. Допустимое значение нагрузки на любую из осей транспортного средства составит пять тонн.
В указанный период времени из-за переувлажнения дорог снижается несущая способность их конструктивных элементов, отмечается в документе. Введенные ограничения призваны обеспечить не только сохранность автомобильных дорог, но и безопасность дорожного движения.
Ограничения не будут распространяться на международные перевозки, пассажирские автобусы, а также на автомобили, которые перевозят продукты, животных, лекарства, ГСМ, семена, удобрения и почту. Кроме того, в список исключений попали автомобили Минобороны и техника, участвующая в предотвращении или ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий. Для остальных транспортных средств, попадающих под ограничения, движение по дорогам Кургана будет возможно лишь при наличии специального разрешения.