На должность главы в Зауралье, который уволился после смертельных пожаров, нашли претендентов

В Юргамышском районе Курганской области на место Игоря Касатова, ушедшего в отставку после пожаров, в которых погибло шестеро детей, определились претенденты. Документы на вакантную должность подали двое, рассказал «URA.RU» председатель комиссии — начальник управления внутренней политики правительства Курганской области Владимир Саблин.
На должность главы Юргамышского района претендуют главный специалист службы ГО и ЧС администрации Юргамышского района Валерий Королев и бывший зам главы Кетовского района по ЖКХ Олег Язовских. «Сегодня комиссия рассмотрела документы, замечаний нет», — уточнил Владимир Саблин. Ожидается, что оценки претендентам комиссия поставит 22 апреля, а 24 апреля депутаты районной думы проголосуют за кандидатов на пост главы. По мнению источников агентства, фаворитом среди претендентом является Олег Язовских, который имеет большой опыт руководящей работы — ранее он также занимал пост первого заместителя директора департамента АПК регионального правительства.
Как ранее сообщало «URA.RU», должность главы района стала вакантной в конце января. Занимавший этот пост Игорь Касатов написал заявление об отставке по собственному желанию. Это произошло после двух пожаров, при которых погибли семь человек, в их числе шестеро детей. В настоящее время обязанности главы района временно исполняет первый заместитель Касатова — Анатолий Чесноков.