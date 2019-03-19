Свердловские депутаты приняли закон о соцкарте и посмеялись над кэшбеком

Злоказов подчеркнул, что сами карты еще не выпущены Фото: Анна Майорова © URA.RU

На заседании комитета по социальной политике в Законодательном собрании Свердловской области принят закон о единой социальной карте, передает корреспондент «URA.RU».

Депутат Егор Шаламовских во время заседания поинтересовался, на какой платформе будут выпускаться соцкарты. Министр соцполитики Андрей Злоказов отметил, что карты еще не выпущены — этим будут заниматься банки. По его словам, возможность выпуска карт может появиться во втором полугодии, для этого существует «определенный график работы». Согласно законопроекту, новый «пластик» повсеместно должны начать выдавать только в 2021 году.

Злоказов подчеркнул, что Свердловская область равняется в том числе на успешный опыт Москвы, где уже не первый год существует многофункциональная социальная карта москвича. Смех депутатов вызвал вопрос одного из парламентариев, предусмотрен ли на будущей соцкарте кэшбэк. «Кэшбэки будут, а кэша — нет», — пошутил один из заседателей.

В то же время депутат Вячеслав Вегнер напомнил, что на Среднем Урале немало отдаленных населенных пунктов, где даже нет банкоматов. Злоказов на это ответил, что данная проблема тоже обсуждается, но всегда есть возможность «дойти ногами» до людей, которые пока не могут воспользоваться цифровыми технологиями.