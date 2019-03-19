В мэрии обрушились на счетную палату из-за проверки «Водоканала» Екатеринбурга

Депутаты думы Екатеринбурга поручили счетной палате муниципалитета проверить эффективность финансовой деятельности МУП «Водоканал» и школьной базовой столовой №41. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU».
Как сообщил 19 марта на заседании местного парламента депутат Александр Колесников, его коллег интересуют муниципальные контракты и закупки Водоканала, а также деятельность директора столовой Андрея Мулдагулова — он числится учредителем бильярдных клубов. По мнению Колесникова, человек, занимающийся питанием детей за счет муниципальных контрактов, не должен параллельно вести подобную деятельность.
Председатель счетной палаты Екатеринбурга Андрей Парунин попытался возразить парламентарию, заявив, что такие ревизии не стоят в графике деятельности аудиторов. Он также напомнил, что в 2018 году Водоканал подробно проверяло Контрольно-ревизионное управление Департамента финансов администрации Екатеринбурга. Итоговый отчет данной проверки до сих пор не подписан.
Слова Парунина вызвали гнев со стороны Колесникова. «Депутаты — высшая власть, я даю вам поручение!», — заявил он. Колесников потребовал, чтобы на следующем отчете присутствовал предыдущий председатель счетной палаты Алексей Бубнов. Именно при нем проверялась деятельность Водоканала за прежние годы. Ревизоры не смогли найти существенных нарушений, что вызывает сегодня удивление у думцев.